Губернатор показал кадры тушения пожара в резервуарах с нефтью на Кубани

Краснодарский губернатор Кондратьев опубликовал кадры тушения пожара на Ильском НПЗ

В сети появились кадры тушения пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Краснодарском крае. Их публикует губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

На кадрах видно, что один из резервуаров с нефтью наполовину выгорел, пожар в нем тушат с помощью пожарного автомобиля.

Как уточнил глава края, пожар на НПЗ удалось локализовать на площади 400 квадратных метров. Чтобы оперативнее ликвидировать возгорание, группировка сил для тушения увеличена до 167 человек и 37 единиц техники.

Пожар на Ильском НПЗ на Кубани начался в ночь на четверг, 4 мая. Никто не пострадал, угрозы местному населению нет. О причинах случившегося официально не сообщалось.

Днем ранее, 3 мая, в Краснодарском крае произошел пожар на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района. Открытое горение там ликвидировали более чем через 12 часов, никто не пострадал. Официально причины случившегося не назывались. Есть версия, что пожар мог возникнуть в результате атаки беспилотника.