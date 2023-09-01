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13:56, 1 сентября 2023Экономика

МВФ обозначил угрозы мировой экономике

МВФ: торговые ограничения угрожают мировой экономике

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Развивающиеся страны сталкиваются с множеством угроз и должны восстановить свои бюджетные резервы и диверсифицировать торговлю. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинатх, ее слова приводит Reuters.

Она отметила, что внешние условия стали более сложными из-за растущей геополитической напряженности и растущих издержек, связанных с изменением климата. По некоторым исследованиям, к 2030 году для борьбы с последствиями экстремальных погодных явлений потребуется ежегодно около 2 триллионов долларов.

По словам Гопинатх, МВФ внимательно следит и за «тревожным» ростом фрагментации мировой торговли. Она предупредила, что это может привести к сокращению валового внутреннего продукта большинства развивающихся рынков, в некоторых странах потери могут достигать 10 процентов ВВП. Речь идет о торговых ограничениях, число которых в последнее время резко возросло.

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Как отметила замглавы фонда, в 2022 году было введено почти 3 тысячи таких ограничений — в три раза больше, чем в 2019 году. Для многих стран это означает запрет доступа к передовым технологиям и изобретениям, что сильно ударит по их развитию.

В июле МВФ пересмотрел свой апрельский прогноз по темпам роста российской экономики. Согласно новой оценке, ВВП страны к концу года увеличится на 1,5 процента вместо ожидаемых 0,7 процента. Среди ключевых факторов, повлиявших на изменение прогноза, в МВФ назвали высокие показатели в розничной торговле, строительном секторе и промышленном производстве на российском рынке по итогам первой половины года.

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