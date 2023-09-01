В парламенте Грузии запустили процедуру импичмента президента

Грузинские депутаты запустили процедуру импичмента президента Грузии Зурабишвили

Правящая «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента президента республики Саломе Зурабишвили из-за серии ее поездок в Европу, которые не были согласованы с правительством. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на председателя партии Ираклия Кобахидзе.

По его словам, депутаты решились на такой шаг из-за грубого нарушения политиком конституции республики.

«Президент представляет страну за рубежом и участвует в международных переговорах только с согласия правительства», — сказал Кобахидзе, указав, что Зарубашвили устроила себе турне и вела переговоры с европейцами самовольно.

В Грузии для импичмента президента необходимо согласие двух третей всех членов парламента парламента — не меньше 100 голосов. Правящая «Грузинская мечта» располагает всего 84 мандатами и ей придется искать поддержки у оппозиционных сил.

Конфликт президента республики с правящей партией продолжается ни первый год. Зурабшвили открыто выступает за усиление санкций и визового режима с Россией, поддержку Украины в вооруженном конфликте и называет правительство «попавшим под московское влияние».