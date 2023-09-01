Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:27, 1 сентября 2023Бывший СССР

В парламенте Грузии запустили процедуру импичмента президента

Грузинские депутаты запустили процедуру импичмента президента Грузии Зурабишвили
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Правящая «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента президента республики Саломе Зурабишвили из-за серии ее поездок в Европу, которые не были согласованы с правительством. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на председателя партии Ираклия Кобахидзе.

По его словам, депутаты решились на такой шаг из-за грубого нарушения политиком конституции республики.

«Президент представляет страну за рубежом и участвует в международных переговорах только с согласия правительства», — сказал Кобахидзе, указав, что Зарубашвили устроила себе турне и вела переговоры с европейцами самовольно.

В Грузии для импичмента президента необходимо согласие двух третей всех членов парламента парламента — не меньше 100 голосов. Правящая «Грузинская мечта» располагает всего 84 мандатами и ей придется искать поддержки у оппозиционных сил.

Конфликт президента республики с правящей партией продолжается ни первый год. Зурабшвили открыто выступает за усиление санкций и визового режима с Россией, поддержку Украины в вооруженном конфликте и называет правительство «попавшим под московское влияние».

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В МВД опровергли запрет вешать гаджеты на лобовое стекло авто

    Похитители украли сыновей у мэра после скандала о хищении бюджетных средств

    Медведев поругался со зрителями во время матча на US Open

    В России смягчили условия ипотеки для IT-специалистов

    В США сравнили Индию и Россию в космонавтике

    Появились подробности о ночной стрельбе в аэропорту Пскова

    Названы самые дешевые направления для перелетов в бархатный сезон

    Планировавшего теракт в Курске россиянина осудили на 15 лет

    Шансы Украины захватить Крым оценили

    Мужчина устроил стрельбу в подмосковном дворе и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости