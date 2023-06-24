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19:52, 24 июня 2023Бывший СССР

В Грузии призвали ужесточить визовый режим для россиян

Президент Грузии Зурабишвили призвала созвать Совбез и ужесточить визовый режим россиянам
Начало событий в новости В Грузии решили оставить открытой границу с Россией
Саломе Зурабишвили. Архивное фото

Саломе Зурабишвили. Архивное фото. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала ужесточить контроль на границе с Россией и пересмотреть визовый режим для ее граждан. Об этом она заявила на брифинге, передает РИА Новости.

Глава государства обратилась к премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили с призывом созвать Совет безопасности для принятия ряда важных решений.

Также Зурабишвили предложила использовать на границе списки лиц, попадающих под санкции.

Ранее 24 июня МВД Грузии сообщило, что ситуация на границе спокойная, поэтому нет необходимости ее закрывать. Служба пограничного иммиграционного контроля «Дарьял» работает в штатном режиме, увеличения потока пассажиров и транспорта в обоих направлениях не наблюдается. Ситуация на границе Грузии и Северной Осетии находится под полным контролем подразделений МВД.

В ряде регионов России введен режим КТО. Против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут неминуемое наказание.

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    Любовь Ширижик
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