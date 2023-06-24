В Грузии решили оставить открытой границу с Россией

МВД Грузии: ситуация на границе с Россией спокойная, нет необходимости ее закрывать

Ситуация на российско-грузинской границе спокойная, нет необходимости ее закрывать. Об этом сообщило МВД Грузии на своем сайте.

Служба пограничного иммиграционного контроля «Дарьял» работает в штатном режиме, увеличения потока пассажиров и транспорта в обоих направлениях не наблюдается.

Ситуация на границе Грузии и Северной Осетии находится под полным контролем подразделений МВД, отмечается в сообщении ведомства. В связи с чем там полагают, что на данном этапе нет необходимости закрывать границу или принимать другие меры.

Ранее 24 июня сообщалось, что власти Латвии приняли решение прекратить выдачу всех типов виз россиянам на фоне событий с ЧВК «Вагнер». Президент страны Эдгарс Ринкевичс заявил об усилении приграничной охраны.

В ряде регионов России введен режим КТО. Против основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут неминуемое наказание.