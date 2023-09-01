В сети появились кадры нейтрализации неопознанного объекта в Псковской области

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена нейтрализация обнаруженного в небе Псковской области неопознанного объекта. Ее публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах слышна автоматная очередь и звуки, похожие на взрывы.

Неопознанный объект в Псковской области заметили в ночь на пятницу, 1 сентября. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, объект был зафиксирован в районе Крестов, где находится Международный аэропорт имени княгини Ольги. В результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали Псковскую область. Тогда на аэродроме загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. По свидетельствам очевидцев, аэропорт атаковали около 20 дронов.