Губернатор Псковской области заявил о неопознанном объекте в воздухе

Губернатор Псковской области Ведерников заявил о неопознанном объекте в воздухе

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале заявил, что в воздухе в районе Крестов был зафиксирован неопознанный объект.

«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект», — отметил глава российского региона.

Он также опубликовал видео, на котором, по его словам, происходит нейтрализация, на кадрах слышны звуки стрельбы. Губернатор также уточнил, что никаких последствий на земле не последовало, пообещав представить подробности позднее.

Ранее Псковская область подверглась атаке ВСУ в ночь на среду, 30 августа. В результате как минимум два самолета Ил-76, которые находились на аэродроме, оказались повреждены.

