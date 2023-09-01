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09:41, 1 сентября 2023Бывший СССР

Премьер Эстонии понадеялась сохранить власть после скандала с бизнесом в России

Премьер Эстонии Каллас заявила, что сохранит пост после скандала с бизнесом в РФ

Фото: I-Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что рассчитывает сохранить свой пост, несмотря на скандал с продажей санкционных товаров в Россию, в котором оказался замешан ее муж Арво Халлик. Слова политика приводит Bloomberg.

Речь идет о расследовании эстонского портала ERR, который вскрыл, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Халлику, продолжает поставки товаров в Россию.

При этом в интервью агентству глава правительства выразила уверенность, что сумеет сохранить власть вопреки требованиям оппозиции и части граждан. «Сейчас я уверена в этом. Это подтвердили мои партнеры по коалиции», — сказала Каллас.

Парламентская фракция Центристской партии Эстонии между тем начала подготовку к вынесению вотума недоверия премьер-министру. Депутаты заявили, что скандал с Каллас, которая была одной из самых активных защитниц интересов Украины, нанес существенный ущерб эстонской государственности.

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    Алевтина Запольская
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