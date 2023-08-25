В Эстонии инициировали вотум недоверия премьеру из-за бизнеса ее мужа в России

В Эстонии начали готовить вотум недоверия премьеру из-за бизнеса ее мужа в РФ

Парламентская фракция Центристской партии Эстонии начала подготовку к вынесению вотума недоверия премьер-министру страны Кае Каллас после скандала, связанного с бизнесом ее супруга в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Фракция уже начала переговоры с другими партиями. Депутаты заявили, что скандал с Каллас, которая была одной из самых активных защитниц интересов Украины, нанес существенный ущерб эстонской государственности.

«К сожалению, она не оправдала своих слов и не дала четкого ответа на вопрос, знала ли она о том, что компания ее мужа работает в России. В свете представленных на данный момент объяснений Кая Каллас не имеет морального права оставаться на посту премьер-министра», — сказал глава фракции Центристской партии Танель Кийк.

Ранее Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе своего супруга в России. Она привела слова мужа, который пояснил, что деятельность компании в России прекращена, а услуга оказывается лишь одному эстонскому предприятию, сворачивающему свои процессы на российской территории.