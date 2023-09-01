Польша опровергла информацию о нарушении вертолетом белорусской границы

ВС Польши опровергли информацию о нарушении вертолетом Ми-24 белорусской границы

Вооруженные силы (ВС) Польши опровергли информацию о нарушении польским вертолетом Ми-24 белорусской границы. Об этом заявил представитель Оперативного командования ВС Польши Яцек Горышевский, передает ТАСС.

Он утверждает, что подобного нарушения не было. «Речь идет о лжи и провокации со стороны Белоруссии», — заявил Горышевский.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский сообщил, что Варшава проанализирует заявления Минска о нарушении белорусской границы боевым вертолетом Ми-24. При этом он выразил мнение, что к такого рода заявлениям со стороны белорусских служб необходимо подходить с осторожностью.

1 сентября Государственный пограничный комитет Белоруссии опубликовал видео с польским военным вертолетом Ми-24, вторгшимся на территорию республики. Сообщалось, что борт пересек границу на предельно малой высоте и залетел вглубь территории Белоруссии на 1200 метров, после чего развернулся и ушел обратно.