Вторгшийся на территорию Белоруссии польский боевой вертолет попал на видео

ГПК Белоруссии показал видео вторгшегося на территорию страны Ми-24 Польши

Государственный пограничный комитет Белоруссии опубликовал видео с польским военным вертолетом Ми-24, вторгшимся на территорию республики.

На представленных кадрах запечатлен момент, когда польский Ми-24 уже возвращается с территории Белоруссии, пересекая границу двух стран в обратном направлении.

Ранее стало известно, что 1 сентября боевой вертолет Польши незаконно пересек границу с Белоруссией и залетел вглубь территории республики на 1200 метров.