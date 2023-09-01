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20:33, 1 сентября 2023Бывший СССР

Вторгшийся на территорию Белоруссии польский боевой вертолет попал на видео

ГПК Белоруссии показал видео вторгшегося на территорию страны Ми-24 Польши

Государственный пограничный комитет Белоруссии опубликовал видео с польским военным вертолетом Ми-24, вторгшимся на территорию республики.

На представленных кадрах запечатлен момент, когда польский Ми-24 уже возвращается с территории Белоруссии, пересекая границу двух стран в обратном направлении.

Ранее стало известно, что 1 сентября боевой вертолет Польши незаконно пересек границу с Белоруссией и залетел вглубь территории республики на 1200 метров.

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    Алевтина Запольская
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