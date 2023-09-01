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20:08, 1 сентября 2023Бывший СССР

Польский военный вертолет на километр вторгся на территорию Белоруссии

Военный вертолет Польши Ми-24 вторгся на территорию Белоруссию на один километр

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что 1 сентября 2023 года польский военный вертолет Ми-24 пересек границу республики в Берестовицком районе Гродненской области. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что борт пересек границу на предельно малой высоте и залетел вглубь территории Белоруссии на 1200 метров, после чего развернулся и ушел обратно.

Ранее в Минске сообщили, что двое неизвестных с оружием, одетые в военную форму, незаконно пересекли границу и зашли на территорию Белоруссию из Латвии.

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    Алевтина Запольская
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