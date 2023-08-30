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18:05, 30 августа 2023Бывший СССР

Неизвестные с оружием зашли в Белоруссию из Латвии

Двое неизвестных с оружием пересекли границу и проникли в Белоруссию из Латвии

Кадр: Telegram-канал «Пограничный комитет Беларуси»

Двое неизвестных с оружием, одетые в военную форму, незаконно пересекли границу и зашли на территорию Белоруссию из Латвии. Об этом заявил белорусский Государственный пограничный комитет в Telegram.

Кадры нарушения зафиксировали видеокамеры. «Вооруженные силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», — сообщили в Госпогранкомитете.

Инцидент имел место рядом с пунктом пропуска Григоровщина в среду, 30 августа. Минск уведомил Ригу о произошедшем и обвинил латвийские власти в поддержании напряженности на границе стран.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал завербованного Польшей белоруса, который поставлял за рубеж информацию военной и оборонной тематик. Как уточнили источники, сотрудники Комитета госбезопасности заставили «провалиться» иностранные специальные службы.

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    Алевтина Запольская
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