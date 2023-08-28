В Белоруссии заявили о задержании польского агента

ОНТ: комитет госбезопасности Белоруссии задержал завербованного Польшей агента

Kомитет госбезопасности Белоруссии задержал завербованного Польшей белоруса, который поставлял за рубеж информацию военной и оборонной тематик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на белорусский государственный телеканал ОНТ.

Как уточнили источники, сотрудники комитета госбезопасности заставили «провалиться» иностранные специальные службы. «Теперь установлено, какими способами Варшава вербует белорусов, какую роль играют посольство и консульства», — подчеркнули они. Телеканал уточнил, что операция шла несколько месяцев. «Главный герой — завербованный журналист и блогер», — говорится в материале.

Ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обвинил Польшу во враждебных действиях в связи с подготовкой боевиков для свержения президента Александра Лукашенко.