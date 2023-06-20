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16:11, 20 июня 2023Мир

Белоруссия обвинила Польшу во враждебных действиях

Глава МИД Белоруссии: Польша совершает враждебные действия, занимаясь подготовкой боевиков

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник обвинил Польшу во враждебных действиях в связи с подготовкой боевиков для свержения президента Александра Лукашенко. Его слова приводит белорусское агентство БЕЛТА.

Он заявил, что о подготовке боевиков было известно и ранее, но только сейчас «это официально, фактологически подтверждено». Алейник сказал, что такие действия откровенно враждебные, при этом со стороны страны, которая входит в Евросоюз и НАТО.

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Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что несколько сотен белорусов проходят обучение в специальных центрах в Польше. В дальнейшем они планируют участвовать в вооруженном государственном перевороте против нынешнего президента Александра Лукашенко.

В 2021 году Лукашенко заявил, что западные страны готовили государственный переворот в Белоруссии. Многолетние сроки тюремного заключения по этому делу получили политологи Григорий Костусев, Александр Федута и Юрий Зенкович.

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    Александр Слабиев
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