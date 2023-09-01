Европейскую страну заподозрили в намеренной поставке Украине неликвидного оружия

Полковник в отставке Кнутов: Испания поставляет Украине неликвидное оружие

Испания поставляет на Украину подлежащие списанию неликвидные виды вооружения, чтобы не оплачивать утилизацию и при этом получить компенсацию из международных фондов. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов.

«Много вооружений, которые сейчас поставляются на Украину Испанией, — это неликвид, который должен быть либо списан, либо утилизирован. А тут появилась возможность отправить его на Украину, еще и получить потом деньги от США или ЕС», — отметил эксперт.

Испания направляет комплексы Hawk, которые давно устарели, вот эти винтовки CETME L нерабочие, неприспособленные к ведению боевых действий бронетранспортеры. (...) Я полагаю, что скандальная ситуация, которая возникает, она оправданная, но это не изменит позицию Испании: оружие будет туда передаваться, потому что его надо либо утилизировать за собственные деньги, либо «подарить» Украине и таким образом от него избавиться, еще и заработать на этом Юрий Кнутов полковник в отставке, директор Музея войск ПВО

Говоря об испанских комплексах ПВО Hawk, он отметил, что они не могут быть использованы в нынешних условиях боевых действий.

«Hawk — это разработанный в 60-70-х годах комплекс, который потом был модернизирован. Этот комплекс неспособен сбивать ни крылатые ракеты, ни беспилотники, да и маневрирующие самолеты. Единственное, на что его можно пристроить, — это модернизировать его так, чтобы стрелять по крылатым ракетам: если этого не сделать, то это будет бесполезная вещь», — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что Испания поставила Киеву партию автоматических винтовок CETME L, которые считаются «скандальными» из-за недостаточной надежности. Уточнялось, что в Испании отказались от CETME L из-за проблем с магазинами и деформации некоторых деталей из-за коррозии или нагрева, а после вывода CETME L из эксплуатации в 1999 году часть винтовок хранилась на складах Вооруженных сил Испании.