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04:30, 31 августа 2023Наука и техника

На Украине заметили «скандальные» испанские винтовки

Infodefensa: украинские пограничники получили «скандальные» винтовки CETME L

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Мадрид поставил Киеву партию автоматических винтовок CETME L, которые считаются «скандальными» из-за недостаточной надежности. Об этом пишет испанское издание Infodefensa.

Отмечается, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины прошли с CETME L на параде в Киеве. «Появление CETME L калибра 5,56 миллиметра на Украине вызвало удивление, поскольку это оружие уже более двух десятилетий не используется в Испании. И, кроме того, Министерство обороны Испании официально не сообщало о поставке этих винтовок», — отметил автор.

Как пишет издание, в Испании отказались от CETME L из-за проблем с магазинами и деформации некоторых деталей из-за коррозии или нагрева. После вывода CETME L из эксплуатации в 1999 году часть винтовок хранилась на складах Вооруженных сил Испании.

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Разработку базовой версии винтовки CETME (Centro de Estudios Tecnicos de Materiales Especiales — Центр технических исследований специальных материалов), над которой работали бывшие инженеры Mauser, начали в 1949 году, а в 1984 году на вооружение приняли модернизированную CETME L. Через 15 лет началась постепенная замена испанской винтовки на немецкий автомат G36.

Ранее в августе стало известно, что концерн «Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО калибра 5,56 на 45 миллиметров. Оружие уже представлено в демоцентре «Калашникова».

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    Даниил Иринин
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