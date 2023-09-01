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19:31, 1 сентября 2023Путешествия

Россиянин пошел купаться и пропал без вести на популярном курорте Азии

Полиция Пхукета: россиянин пропал без вести после купания на пляже Най Янг

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский турист пошел купаться и пропал без вести на тайском острове Пхукет. Об этом говорится в сообщении туристической полиции популярного курорта Азии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что инцидент произошел на пляже Най Янг на севере Пхукета. Известно, что сообщение о пропаже туриста поступило в 19:30 (15:30 мск) по местному времени, но после часа поисков спасательная операция была приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что российская туристка пропала без вести во время дайвинга на популярном курорте Египта — Хургаде. Непредвиденная ситуация произошла с матерью четверых детей из Санкт-Петербурга. Жительница российского города погружалась в воду вместе с супругом в сопровождении профессиональных дайверов, однако на поверхность поднялся только муж.

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    Алина Черненко
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