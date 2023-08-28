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11:04, 28 августа 2023Путешествия

Мать четверых детей из России пропала без вести во время дайвинга в Египте

SHOT: жительница Петербурга пропала без вести во время дайвинга в Хургаде

Фото: Abdelrahman Ismail / Unsplash

Российская туристка пропала без вести во время дайвинга на популярном курорте Египта — Хургаде. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Непредвиденная ситуация произошла с матерью четверых детей из Санкт-Петербурга. Жительница российского города погружалась в воду вместе с супругом в сопровождении профессиональных дайверов, однако на поверхность поднялся только муж.

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«Гиды заявили, что супруги-россияне превысили международную разрешенную глубину — погрузились на 110 метров, — говорится в сообщении. — Муж почувствовал себя плохо из-за большой глубины, поэтому решил подняться, жена же продолжала погружение».

В общей сложности на борту яхты находилось 27 дайверов-профессионалов. Отмечается, что в настоящее время местные водолазы ведут поисковые работы на нескольких морских катерах.

Также стало известно, что супруг россиянки написал письмо губернатору Хургады. Мужчина просит местные власти отправить к месту происшествия вертолет.

Ранее в августе российский турист поссорился с подругой на Авачинском вулкане на Камчатке и пропал без вести. Россиянин разозлился на девушку и ушел в неизвестном направлении. Туристка, в свою очередь, осталась ждать его у подножия вулкана, однако мужчина так и не вернулся.

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    Фариза Бацазова
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