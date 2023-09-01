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11:29, 1 сентября 2023Россия

Стали известны подробности уничтожения беспилотника на подлете к Москве

Очевидцы рассказали об ощутимой вибрации при уничтожении беспилотника в Люберцах

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Очевидцы раскрыли подробности уничтожения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Московской области. Детали происшествия они описали журналистам «Газеты.Ru».

Двое опрошенных изданием россиян сообщили об ощутимой вибрации. «Дом тряхнуло (...), пошла сильная вибрация от ударной волны», — пояснил один из них.

Тот же мужчина назвал направление беспилотников. По его словам, они следовали в сторону вертолетного завода в Томилино — поселка к юго-востоку от Люберец. По данным из открытых источников, в указанном направлении расположено АО «Национальный центр вертолетостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова».

Утром 1 сентября о попытке пролета БПЛА к Москве сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Дрон был сбит неподалеку от Люберец. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, подчеркнул мэр.

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    Алан Босиков
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