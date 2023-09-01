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07:25, 1 сентября 2023Россия

Собянин заявил о пресечении попытки пролета беспилотника к Москве

Собянин: близ Люберец силы ПВО пресекли попытку пролета беспилотника к Москве
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку пролета беспилотника к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Как уточнил градоначальник, средства ПВО сбили дрон рядом с Люберцами. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений удалось избежать.

«Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!» — написал Собянин.

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На фоне попытки пролета беспилотника в столичных аэропортах Внуково и Домодедово задержали более 40 рейсов, 20 отменили, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Во Внуково задержаны 18 рейсов и отменены 6, в Домодедово — 25 задержаны, отменены 14. Росавиация пока не комментировала задержки.

Днем ранее, 31 августа, Москву также пытался атаковать беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда дрон сбили силы ПВО в Воскресенском районе Подмосковья. Аналогичный случай произошел 30 августа, когда в Рузском районе средства ПВО поразили следовавший к столице дрон.

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    Анастасия Шейкина
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