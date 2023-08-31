Собянин заявил об уничтожении дрона в Подмосковье

Собянин: силы ПВО уничтожили дрон в Воскресенском районе Подмосковья

В Воскресенском районе Подмосковья силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По словам мэра, дрон направлялся к столице. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают представители экстренных служб.

Согласно данным «Яндекс.Расписания», из-за попытки дрона атаковать Москву в столичных аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» задержаны 59 рейсов. Росавиация пока не комментировала ситуацию.