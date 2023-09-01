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13:51, 1 сентября 2023Россия

Администрация Люберец опровергла информацию о пожаре на заводе в Томилино

Администрация Люберец опровергла информацию о пожаре после ликвидации БПЛА

Фото: Unsplash

Информация о том, что беспилотный летательный аппарата (БПЛА) после ликвидации попал по зданию Томилинского электронного завода в Люберцах, не соответствует действительности. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на администрацию города.

Таким образом, власти опровергли информацию в пожаре на заводе в Томилино. Подобные новости пытались распространить украинские средства информации.

«Никакого пожара на территории округа не было», — заявили представители администрации. При этом стало известно, что распространяемые в сети видео якобы с последствиями происшествия были сделаны в прошлом году.

Утром 1 сентября о попытке пролета БПЛА к Москве сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Дрон был сбит неподалеку от Люберец. Пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет, подчеркнул мэр.

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    Варвара Кошечкина
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