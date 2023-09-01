Кандидат в президенты признал вину США в подрыве «Северных потоков»

Кандидат в президенты Рамасвами назвал ошибкой США подрыв «Северных потоков»

Предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, прокомментировал взрывы на российских газопроводах «Северные потоки». Об этом он высказался в беседе с Fox News.

Рассуждая о конфликте на Украине, Рамасвами обещал заключить сделку с Россией и заморозить линию боевых действий, а также не принимать Киев в НАТО. По его словам, следует отделить Москву от Пекина, поскольку их союз является «самой большой угрозой» для Вашингтона.

Кандидат в президенты также предположил, почему экономические отношения с Китаем важны для России. По его мнению, к этому привела ошибка США, к которой он отнес подрыв «Северных потоков».

«Причина, по которой они ценнее, заключается в том, что мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", а также наложив санкции на Россию», — заключил он.

Ранее в США обвинили президента страны Джо Байдена в подрыве «Северного потока». С таким мнением выступил американский телеведущий Такер Карлсон.

