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22:29, 1 сентября 2023Ценности

Модель нижнего белья попытались изнасиловать на съемке в Москве

Mash: модель нижнего белья попытались изнасиловать на съемке в Москве

Фото: Thuanny Gantuss on Unsplash

Модель нижнего белья попытались изнасиловать на съемке для маркетплейса Wildberries в Москве. Историю опубликовал Telegram-канал Mash.

Как стало известно, 25-летняя Анна приехала для съемки в купальниках, которая проходила в здании на Дмитровском шоссе. Девушку встретил мужчина по имени Эрик. Он сказал, что ей придется подождать, так как заказчик занят, и предложил выпить чаю.

После того как Анна попробовала напиток, она почувствовала себя очень плохо. В это время мужчина начал приставать к девушке, однако получил от нее отказ, так как Анна еще была в сознании, после чего оставил ее. В результате модель подала заявление в полицию. На данный момент проводится проверка произошедшего.

В январе прошлого года модель из Москвы заявила, что стала жертвой сексуального насилия во время работы.

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    Марина Совина
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