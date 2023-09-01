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23:22, 1 сентября 2023Мир

На премьер-министра Польши написали заявление в прокуратуру

На премьера Польши Моравецкого написали заявление в прокуратуру за «измену»
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Польская партия «Левые» подала заявление в прокуратуру на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, в котором обвинила его в «экономической измене». Об этом сообщил председатель фракции партии Кшиштоф Галковский, передает РИА Новости.

Он пояснил, что причиной обращения в прокуратуру стало невыполнение премьером своих обязанностей, что привело к «ущемлению государственных интересов, поскольку не было подано заявление о выплате денег из Евросоюза (ЕС)».

Галковский рассказал, что «Левые» обращались к Моравецкому, чтобы тот добился от ЕС выделения средств на восстановление после пандемии. «Этого не произошло, и 850 дней Польша не может использовать деньги из фондов восстановления», — отметил он.

Ранее замглавы МВД Польши Павел Шефернакер раскритиковал Евросоюз за выделение стране 200 миллионов евро на помощь украинским беженцам. По его словам, этой суммы недостаточно.

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    Марина Совина
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