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03:59, 1 сентября 2023Экономика

Россиянам объяснили новый порядок уплаты налогов

Финансист Дайнеко напомнила россиянам о новом порядке уплаты налогов в 2023 году

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Ольга Дайнеко напомнила россиянам о новом порядке уплаты налогов в 2023 году. Ее слова приводит радио Sputnik.

Согласно новому порядку, у каждого налогоплательщика есть Единый налоговый счет (ЕНС), который пополняется с помощью Единого налогового платежа (ЕНП), больше не требуются отдельные квитанции на земельный, транспортный и имущественный налог, объяснила специалист.

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Дайнеко отметила, что ЕНС является своеобразным электронным кошельком, с которого Федеральная налоговая служба (ФНС) списывает начисленные платежи. В случае наличия задолженностей или штрафов они погашаются в первую очередь, отсутствует возможность выбрать, за что заплатить сначала, а что отложить на потом.

Если же средств недостаточно, а сроки уплаты налогов совпадают, платежи распределяются между всеми начислениями пропорционально их размеру, добавила эксперт.

В свою очередь самозанятые могут по-прежнему выбирать, как платить налог на профессиональный доход, через ЕНП или отдельно.

К сроку уплаты налогов, который наступает 1 декабря, на счету должно быть достаточное количество средств для списания, пополнить ЕНС можно привычными способами, в том числе перечислять частями, как в копилку, чтобы уплата налогов не ударила по бюджету.

Ранее россиянам напомнили, что продать квартиру, не уплачивая подоходный налог, можно спустя пять лет после ее покупки, то есть после истечения минимального срока владения. Об этом и других способах сэкономить на выплатах государству рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

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    Марина Совина
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