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18:40, 1 сентября 2023Россия

В Москве 33-летний мужчина напал на мальчика во дворе и попал на видео

Mash: мужчина напал на мальчика во дворе на Севастопольском проспекте в Москве

Мужчина напал на мальчика в одном из дворов на Севастопольском проспекте на юге Москвы. Его действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном видеоролике видно, как неадекватный житель столицы держит ребенка за футболку. Несовершеннолетнего пытаются вырвать из рук мучителя женщины. Мужчина затевает с ними драку.

По данным Mash, нападавший прибыл в Москву из Саранска несколько лет назад. В столице мужчина стал пациентом психоневрологического диспансера. По словам жителей Севастопольского проспекта, он не раз беспричинно атаковал детей, которые гуляли во дворе.

После нескольких заявлений от местных жителей, московские следователи организовали проверку по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках тренер по боксу напал на школьника и избил его ногами.

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    Анна Щербакова
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