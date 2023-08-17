Под Москвой тренер по боксу избил ногами 12-летнего школьника и попал на видео

Mash: в Котельниках тренер по боксу напал на школьника и избил его ногами

В подмосковных Котельниках тренер по боксу напал на 12-летнего школьника и избил его. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном ролике видно, как мужчина подходит к компании ребят. Одного из мальчиков он хватает за рукав и начинает бить. Когда ребенок оказывается на асфальте, тренер наносит ему удары ногами по голове. Также он пытается задавить несовершеннолетнего собственным весом.

За мальчика вступился один из прохожих: он оттащил ребенка от разъяренного мужчины. После потасовки родители отвезли пострадавшего в травмпункт для снятия побоев. Кроме того, они написали заявление в полицию. Оперативники вызвали на допрос тренера, но спустя полчаса отпустили. Он заявил им, что мальчик кидался на него с ножом.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга избил 12-летнего мальчика до разрыва селезенки из-за шуток над его фамилией. После случившегося врачи диагностировали у ребенка разрыв селезенки и поместили в реанимацию. Нападавшего объявили в розыск.