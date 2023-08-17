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11:39, 17 августа 2023Силовые структуры

Возбуждено дело против тренера по боксу за избиение мальчика в Подмосковье

СКР возбудил дело против тренера по боксу, избившего мальчика в Котельниках
Начало событий в новости Под Москвой тренер по боксу избил ногами 12-летнего школьника и попал на видео

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело после избиения мужчиной мальчика в подмосковных Котельниках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Предпринимаются меры по задержанию мужчины. Следователи намерены допросить очевидцев и пострадавшего ребенка. Также подмосковная прокуратура проводит проверку по факту инцидента, по итогам которой будет
дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и деятельности местных органов системы профилактики.

Ранее 17 августа сообщалось, что тренер по боксу напал на 12-летнего школьника и избил его. За мальчика вступился один из прохожих: он оттащил ребенка от разъяренного мужчины. После потасовки родители отвезли пострадавшего в травмпункт для снятия побоев. Кроме того, они написали заявление в полицию. Оперативники вызвали на допрос тренера, но спустя полчаса отпустили. Он заявил им, что мальчик кидался на него с ножом.

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    Любовь Ширижик
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