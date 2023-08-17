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13:40, 17 августа 2023Силовые структуры

Раскрыт мотив избиения мальчика тренером по боксу в Подмосковье

МВД: в Котельниках тренер по боксу избил мальчика после замечания подросткам
Начало событий в новости Возбуждено дело против тренера по боксу за избиение мальчика в Подмосковье

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Избиение мальчика в подмосковных Котельниках произошло после сделанного мужчиной замечания. Мотив произошедшего раскрыли «Ленте.ру» в пресс-службе областного управления МВД России.

Полицейские установили, что местный житель 1966 года рождения сделал замечание группе подростков, которое стало поводом для словесной перепалки, закончившейся дракой между мужчиной и мальчиком 2011 года рождения. Пострадавший ребенок обратился за медицинской помощью.

Следователи возбудили против мужчины уголовное дело о хулиганстве. Сообщалось, что он тренер по боксу. Потасовка попала на видео, послужившее основанием для расследования.

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    Любовь Ширижик
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