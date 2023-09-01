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22:19, 1 сентября 2023Россия

Муратов отреагировал на признание его иноагентом

Журналист Муратов не удивился решению Минюста признать его иноагентом

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Журналист, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов (признан в России иностранным агентом) отреагировал на включение его в реестр иноагентов. Об этом он сообщил РБК.

По словам журналиста, он не удивился данному решению Минюста. «Ничего нового в день знаний я, к сожалению, не узнал», — сказал он.

Также в реестр иностранных агентов Минюстом включены сын российского писателя Эдварда Радзинского Олег и комик Руслан Белый.

Ранее президент России Владимир Путин оценил возможность признания главреда «Новой газеты» иностранным агентом. По его словам, Муратов не будет признан таковым, если не будет нарушать российский закон и «прикрываться премией как щитом».

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию 10 декабря 2021 года. Награды также удостоилась филиппинская журналистка Мария Ресса. Их наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира». В июне 2022 года Нобелевскую медаль Муратова продали на аукционе в США за 103,5 миллиона долларов. По словам журналиста, все средства от продажи направят в фонд помощи украинским беженцам.

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    Марина Совина
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