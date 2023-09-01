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10:55, 1 сентября 2023Ценности

Стилист Лисовец перечислил главные тренды в одежде на осень

Стилист Лисовец: осенью 2023 года модными окажутся кожаные изделия

Фото: Creative Lab / Shutterstock / Fotodom

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец перечислил главные тренды в одежде на осень 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте NEWS.ru.

По словам эксперта, в грядущем сезоне модными окажутся кожаные изделия, джинсы, элегантная обувь, сапоги-казаки и ботильоны. При этом он отметил, что не стоит уделять много внимания спортивной одежде.

Кроме того, Лисовец призвал не бояться экспериментировать с цветами и принтами. «Эстетика больше 2000-х, чуть-чуть 1970-х и остаются 1990-е года. Не боимся носить летние яркие цвета: салатовый, желтый, оранжевый», — пояснил стилист и уточнил, что актуальными также станут большие сумки.

Ранее Лисовец назвал россиянкам зрелого возраста модную обувь на осень, которая визуально омолаживает. Так, женщинам старше 55 лет стоит присмотреться к удобным ботинкам на широком каблуке, считает эксперт.

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    Мария Винар
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