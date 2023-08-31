Влад Лисовец назвал зрелым россиянкам визуально омолаживающую обувь

Стилист Лисовец назвал ботинки на широком каблуке омолаживающей обувью

Стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал россиянкам зрелого возраста модную обувь на осень, которая визуально омолаживает. Соответствующий комментарий публикует издание «Городовой».

По словам эксперта, женщинам старше 55 лет стоит присмотреться к удобным ботинкам на широком каблуке. «Чтобы женщина не выглядела супер-взрослой, я рекомендую ботинки — грубые, без украшений, удобные. Либо казаки на низком или среднем каблуке. Это всегда омолаживает образ», — заявил эксперт.

Помимо этого, собеседник издания обратил внимание читателей на более расслабленную модель — казаки на низком или высоком каблуке. «Обувь имеет очень большое значение. В моде сейчас элегантная, даже лаковая. Но если взрослая дама носит объемные прически, прямые классические юбки, она добавляет себе солидности. Что-то вроде казаков расслабляет, меняет походку и поведение», — пояснил он.

Ранее в августе стилист Лисовец назвал россиянкам старше 50 лет самую модную одежду. По мнению специалиста, в данном возрасте нет никаких ограничений. Он отметил, что зрелые женщины могут носить джинсы, лакированную обувь, рубашки и юбки из денима, а также грубые ботинки, казаки на невысоком каблуке, клетчатое пальто.