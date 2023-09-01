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11:25, 1 сентября 2023Экономика

Украина признала «спонсорами войны» PepsiCo и Mars

НАПК Украины включило PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны»

Фото: Dulin / Shutterstock / Fotodom

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины добавило компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны». Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

Агентство объяснило, что компании продолжают работать в России и платить налоги, несмотря на то, что заявляли о сокращении бизнеса, прекращении рекламной деятельности и остановке производства продукции в стране. НАПК подчеркнуло, что за 2022 год от PepsiCo (бренды Chester's, Lay's, Pepsi, 7up, «Агуша» и другие) в федеральный бюджет поступило 115 миллионов долларов, а от Mars (Mars, Snickers, Twix, M&M's, Whiskas, Pedigree) — более чем 93 миллиона долларов.

В ведомстве также указали на наличие публикаций о наборе PepsiCo персонала. Отмечается, что сейчас на различных сервисах открыто более 580 актуальных вакансий для работы в компании в России. Mars же ждет откликов от соискателей на 100 вакансий.

Неделей ранее Украина признала «спонсорами войны» табачные компании Philip Morris и Japan Tobacco. Первая, по мнению НАПК, является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет.

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    Мария Грушко
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