Украина признала «спонсорами войны» PepsiCo и Mars

НАПК Украины включило PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины добавило компании PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны». Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

Агентство объяснило, что компании продолжают работать в России и платить налоги, несмотря на то, что заявляли о сокращении бизнеса, прекращении рекламной деятельности и остановке производства продукции в стране. НАПК подчеркнуло, что за 2022 год от PepsiCo (бренды Chester's, Lay's, Pepsi, 7up, «Агуша» и другие) в федеральный бюджет поступило 115 миллионов долларов, а от Mars (Mars, Snickers, Twix, M&M's, Whiskas, Pedigree) — более чем 93 миллиона долларов.

В ведомстве также указали на наличие публикаций о наборе PepsiCo персонала. Отмечается, что сейчас на различных сервисах открыто более 580 актуальных вакансий для работы в компании в России. Mars же ждет откликов от соискателей на 100 вакансий.

Неделей ранее Украина признала «спонсорами войны» табачные компании Philip Morris и Japan Tobacco. Первая, по мнению НАПК, является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет.