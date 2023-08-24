Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:48, 24 августа 2023Экономика

Украина признала «спонсорами войны» двух мировых табачных гигантов

НАПК Украины включило Philip Morris и Japan Tobacco в список «спонсоров войны»

Фото: Vitezslav Vylicil / Shutterstock / Fotodom

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины включило двух табачных гигантов — Philip Morris (США) и Japan Tobacco — в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В НАПК назвали американскую табачную компанию одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, указав, что ее совокупный объем инвестиций в России превышает два миллиарда долларов. Отмечается, что выручка Philip Morris в стране в 2022 году выросла на 8 процентов, а чистая прибыль — на 45 процентов, до 48,2 миллиарда рублей. Компания производит такие известные марки сигарет как Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M.

Japan Tobacco украинское ведомство признало несомненным лидером табачного рынка в России, пояснив, что доля компании на нем составляет около 34,9 процента, а за последние 20 лет она инвестировала в российскую экономику более 4,6 миллиарда долларов. Japan Tobacco принадлежат в России как международные бренды Winston, Camel, Sobranie, так и российские марки «Донской табак», «Петр I», «Тройка» и другие.

Материалы по теме:
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023
Великая китайская безработица. Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
Великая китайская безработица.Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
12 августа 2023

При этом в НАПК, объясняя принятое решение, признали, что Philip Morris заявляла о намерении продать российский бизнес, а Japan Tobacco приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России, но продолжает производить и распространять продукцию в стране.

В начале февраля 2023 года гендиректор Philip Morris International Яцек Ольчак заявил в интервью Financial Times, что компания вела переговоры о продаже российских активов по крайней мере с тремя потенциальными покупателями, но обсуждение «зашло в тупик». Он уточнил, что Philip Morris «скорее оставит» свой бизнес в России, чем продаст на невыгодных условиях.

Ранее украинское антикоррупционное ведомство также внесло в этот же список китайскую группу компаний Alibaba Group, владеющую платформой электронной коммерции AliExpress, британскую компанию Unilever — производителя Dove, Domestos и других популярных брендов бытовой химии, а также известного китайского производителя автомобилей Geely.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл обстоятельства возвращения Пригожина в Россию в день гибели

    Трампа задел внешний вид Байдена на пляже

    В России рассказали о стоимости ремонта «Адмирала Нахимова»

    Путин выразил соболезнования после крушения самолета Пригожина

    Пассажир поругался со стюардессой из-за кармана кресла и пошел под суд

    Главу Федерации футбола Испании призвали уйти в отставку из-за поцелуя на ЧМ

    Обезьяна напала на сотрудника зоопарка

    Уборкой Москвы займутся электрокары

    Президент Эстонии отказалась уходить в отставку из-за бизнеса мужа в России

    Российский пилот оценил версию с крушением самолета Пригожина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости