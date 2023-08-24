Украина признала «спонсорами войны» двух мировых табачных гигантов

НАПК Украины включило Philip Morris и Japan Tobacco в список «спонсоров войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины включило двух табачных гигантов — Philip Morris (США) и Japan Tobacco — в список «международных спонсоров войны». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В НАПК назвали американскую табачную компанию одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, указав, что ее совокупный объем инвестиций в России превышает два миллиарда долларов. Отмечается, что выручка Philip Morris в стране в 2022 году выросла на 8 процентов, а чистая прибыль — на 45 процентов, до 48,2 миллиарда рублей. Компания производит такие известные марки сигарет как Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M.

Japan Tobacco украинское ведомство признало несомненным лидером табачного рынка в России, пояснив, что доля компании на нем составляет около 34,9 процента, а за последние 20 лет она инвестировала в российскую экономику более 4,6 миллиарда долларов. Japan Tobacco принадлежат в России как международные бренды Winston, Camel, Sobranie, так и российские марки «Донской табак», «Петр I», «Тройка» и другие.

При этом в НАПК, объясняя принятое решение, признали, что Philip Morris заявляла о намерении продать российский бизнес, а Japan Tobacco приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России, но продолжает производить и распространять продукцию в стране.

В начале февраля 2023 года гендиректор Philip Morris International Яцек Ольчак заявил в интервью Financial Times, что компания вела переговоры о продаже российских активов по крайней мере с тремя потенциальными покупателями, но обсуждение «зашло в тупик». Он уточнил, что Philip Morris «скорее оставит» свой бизнес в России, чем продаст на невыгодных условиях.

Ранее украинское антикоррупционное ведомство также внесло в этот же список китайскую группу компаний Alibaba Group, владеющую платформой электронной коммерции AliExpress, британскую компанию Unilever — производителя Dove, Domestos и других популярных брендов бытовой химии, а также известного китайского производителя автомобилей Geely.