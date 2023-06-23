Украина объявила «спонсором войны» популярного китайского автопроизводителя

НАПК Украины внесло в список «спонсоров войны» китайского производителя авто Geely

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) объявило «спонсором войны» популярного китайского производителя автомобилей Geely, так как компания продолжает платить налоги в российский бюджет. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба ведомства.

В НАПК отмечают, что представительством Geely в России является компания ООО «Джили-моторс», выручка которой в 2022 году составила 800 миллионов долларов. По версии ведомства, в российский бюджет из этих средств пошло свыше 51,4 миллиона долларов.

Ранее в списке «спонсоров войны» украинского ведомства оказалась американская компания Mondelez International — производитель сладостей, в частности бисквитов «Медвежонок Барни».

16 июня стало известно, что Киев исключил из черного списка одну компанию. Ею оказалась ирландская Peninsula Petroleum, которая перестала сотрудничать с Россией.