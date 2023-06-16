НАПК заявило, что Киев впервые убрал компанию из списка «спонсоров войны»

Киев впервые убрал компанию из списка «спонсоров войны», речь идет о Peninsula Petroleum. Об этом заявило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в Telegram.

«Первая компания прекратила сотрудничать с РФ для выхода из числа международных спонсоров войны. (...) Компания направила соответствующее письмо в НАПК с указанием выполненных условий, позволяющих исключить ее из перечня», — говорится в публикации.

Уточняется, что ирландская компания по поставке судового топлива прекратился доставлять сырье судам, которые принадлежат гражданам России или ходят под флагом РФ, а также перевозящим российскую нефть.

Ранее НАПК внесло американскую компанию Mondelez International, производящую «Медвежонка Барни», в список международных «спонсоров войны», так как она отказалась уходить с российского рынка.