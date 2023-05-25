Украина внесла производителя «Медвежонка Барни» в черный список
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «спонсоров войны» американского производителя кондитерских изделий Mondelez International. Об этом сообщает ТАСС.
Производителя «Медвежонка Барни» внесли в черный список за то, что компания не покинула Россию, несмотря на призывы украинских властей. Интересы Mondelez International, имеющей годовой доход около 26 миллиардов долларов и работающей в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО «Мондэлис Русь», которая владеет тремя заводами — фабрикой «Большевик», производством в Покрове и заводом в Великом Новгороде.
Уточняется, что на призывы украинских властей прекратить бизнес в России Mondelez International отреагировала формально.
Ранее НАПК внесло в перечень международных «спонсоров войны» итальянскую компанию Buzzi Unicem. Указывалось, что основанием стало то, что, несмотря на свое заявление об отказе от какого-либо операционного участия в российском бизнесе, Buzzi Russia продолжала расширяться.