В Совфеде назвали несправедливой блокировку российских каналов на YouTube

Пушков назвал несправедливой блокировку российских каналов на YouTube

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале указал на несправедливость блокировки российских каналов и программ на YouTube. Он отметил, что правила данной платформы «совершенно произвольны».

«YouTube давно начал блокировать российские программы и каналы, где выражается несогласие с пропагандой смены пола у детей, фейковой борьбой с расизмом, типа вставания на одно колено, разоблачается антибелый расизм, особенно активный в США, обличается лицемерный характер политкорректности, отвергается доктрина многочисленных гендеров», — пояснил Пушков.

Как подчеркнул член Совфеда, YouTube называет такой контент «нарушением правил сообщества». При этом, по словам Пушкова, у YouTube нет «ни правового, ни общественного статуса». «На деле "правила сообщества" совершенно произвольны. Они устанавливаются самим руководством Google и YouTube и отражают их принадлежность к либеральной платформе», — заявил политик.