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22:43, 1 сентября 2023Россия

В Совфеде назвали несправедливой блокировку российских каналов на YouTube

Пушков назвал несправедливой блокировку российских каналов на YouTube

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале указал на несправедливость блокировки российских каналов и программ на YouTube. Он отметил, что правила данной платформы «совершенно произвольны».

«YouTube давно начал блокировать российские программы и каналы, где выражается несогласие с пропагандой смены пола у детей, фейковой борьбой с расизмом, типа вставания на одно колено, разоблачается антибелый расизм, особенно активный в США, обличается лицемерный характер политкорректности, отвергается доктрина многочисленных гендеров», — пояснил Пушков.

Как подчеркнул член Совфеда, YouTube называет такой контент «нарушением правил сообщества». При этом, по словам Пушкова, у YouTube нет «ни правового, ни общественного статуса». «На деле "правила сообщества" совершенно произвольны. Они устанавливаются самим руководством Google и YouTube и отражают их принадлежность к либеральной платформе», — заявил политик.

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    Екатерина Подвигина
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