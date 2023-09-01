В России назвали причины растерянности Макрона из-за событий в Африке

Сенатор Пушков заявил о растерянности Макрон из-за успешной политики РФ в Африке

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал причины растерянности президента Франции Эммануэля Макрона из-за событий в Африке.

По его словам, французскому лидеру нечего противопоставить успешной политике России на континенте, а африканские страны тяготеют к Москве, которая олицетворяет для них альтернативу коллективному Западу.

Россию воспринимают как наследницу СССР, много помогавшую Африке, а прежние западные метрополии отторгают, поскольку те никогда не ставили задачи способствовать развитию континента, добавил сенатор.

«Растерянность и раздражение Макрона вызваны именно этими новыми факторами. Франция, всегда придававшая своей бывшей африканской империи огромное значение, перестает контролировать дотоле послушные — и богатые природными ресурсами регионы», — заявил Пушков.

Россия же усиливает свое влияние благодаря «дипломатии памяти», и этому ресурсу Москвы на африканском континенте Парижу трудно что-то противопоставить, заключил сенатор.

Ранее Эммануэль Макрон посетовал на роль России, которая якобы дестабилизирует ситуацию в Африке. Также он заявил об окончании «эпохи французской Африки». При этом, по его словам, с Парижем можно выстраивать сбалансированное партнерство в сфере климата и биоразнообразия, экономики и производства.

