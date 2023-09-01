Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:27, 1 сентября 2023Россия

В России назвали причины растерянности Макрона из-за событий в Африке

Сенатор Пушков заявил о растерянности Макрон из-за успешной политики РФ в Африке
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал причины растерянности президента Франции Эммануэля Макрона из-за событий в Африке.

По его словам, французскому лидеру нечего противопоставить успешной политике России на континенте, а африканские страны тяготеют к Москве, которая олицетворяет для них альтернативу коллективному Западу.

Россию воспринимают как наследницу СССР, много помогавшую Африке, а прежние западные метрополии отторгают, поскольку те никогда не ставили задачи способствовать развитию континента, добавил сенатор.

«Растерянность и раздражение Макрона вызваны именно этими новыми факторами. Франция, всегда придававшая своей бывшей африканской империи огромное значение, перестает контролировать дотоле послушные — и богатые природными ресурсами регионы», — заявил Пушков.

Россия же усиливает свое влияние благодаря «дипломатии памяти», и этому ресурсу Москвы на африканском континенте Парижу трудно что-то противопоставить, заключил сенатор.

Ранее Эммануэль Макрон посетовал на роль России, которая якобы дестабилизирует ситуацию в Африке. Также он заявил об окончании «эпохи французской Африки». При этом, по его словам, с Парижем можно выстраивать сбалансированное партнерство в сфере климата и биоразнообразия, экономики и производства.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Американский генерал призвал изолировать Крым

    ВСУ получат первую партию Abrams в середине сентября

    В России назвали причины растерянности Макрона из-за событий в Африке

    Перечислены самые популярные у россиян вакансии

    В США спрогнозировали длительность конфликта на Украине

    В России рассказали о технологии протезирования для домашних животных

    В США признали разрушающие страну последствия развития БРИКС

    Личность неопознанного захватчика школы в Беслане установили спустя 19 лет

    Россию назвали победительницей в конфликте на Украине

    Кандидат в президенты признал вину США в подрыве «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости