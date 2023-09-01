Кремль раскрыл темы встречи Путина и Эрдогана

Кремль: Путин и Эрдоган обсудят вопросы взаимовыгодного сотрудничества

Основными темами встречи российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана станут вопросы развития двустороннего сотрудничества. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Путин и Эрдоган обсудят 4 сентября в Сочи вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, актуальную международную проблематику», — говорится в сообщении.

Ранее Кремль назвал дату и место переговоров Путина с Эрдоганом. Встреча лидеров двух стран пройдет в Сочи 4 сентября в середине дня.