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16:09, 31 августа 2023Мир

Глава МИД Турции раскрыл цель переговоров с Лавровым

Глава МИД Турции: переговоры с Лавровым будут подготовкой к встрече президентов

Фото: Depo Photos / Globallookpress.com

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым будут подготовкой к встрече президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопросы, которые мы будем обсуждать, станут подготовкой для предстоящей встречи двух лидеров. Мы обсудим вопросы возобновления зерновой сделки и установления справедливого мира на Украине мирным путем» — отметил дипломат.

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    Максим Габриелян
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