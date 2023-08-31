Глава МИД Турции раскрыл цель переговоров с Лавровым

Глава МИД Турции: переговоры с Лавровым будут подготовкой к встрече президентов

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым будут подготовкой к встрече президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопросы, которые мы будем обсуждать, станут подготовкой для предстоящей встречи двух лидеров. Мы обсудим вопросы возобновления зерновой сделки и установления справедливого мира на Украине мирным путем» — отметил дипломат.