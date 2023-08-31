В Турции подтвердили дату встречи Путина с Эрдоганом

ТАСС: встреча Путина с Эрдоганом состоится 4 сентября в Сочи

Встречу президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября в Сочи подтвердили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве в Анкаре.

«Пока встреча планируется на 4 сентября», — цитирует агентство собеседника.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал в ближайшее время сообщить о точной дате встречи лидеров России и Турции. Президенты могут обсудить продление зерновой сделки.

Также возможной датой встречи Путина с Эрдоганом называли 8 сентября.