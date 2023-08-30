В Кремле пообещали в ближайшее время сообщить о визите Эрдогана

Песков: в ближайшее время сообщим о сроках визита президента Турции Эрдогана

Кремль в ближайшее время сообщит о визите президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

По его словам, встреча Путина с Эрдоганом пройдет в России в ближайшее время. Песков пообещал, что «буквально на днях мы дадим официальное сообщение».

Ранее в Турции сообщили, что, предположительно, 4 сентября Эрдоган посетит Россию чтобы обсудить с Путиным зерновую сделку. До этого датой визита называли 8 сентября.