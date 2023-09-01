Мужчина 10 раз изнасиловал девочку-подростка на курорте Европы и попал под суд

Evening Standard: мужчина 10 раз изнасиловал 15-летнюю девочку в Гибралтаре

Мужчина десять раз изнасиловал девочку-подростка на британской заморской территории Гибралтар и попал под суд. Об этом сообщило издание Evening Standard.

Полиция арестовала 25-летнего Педро Луиса Гарсию Вальехо из испанского города Ла-Линеа в Андалусии. Его обвиняют в многократном изнасиловании 15-летней британки, отдыхавшей на европейском курорте.

Уточняется, что Вальехо работает сиделкой. Он предстанет перед судом в пятницу, 1 сентября, после первой явки накануне.

Ранее американский турист попытался похитить и изнасиловать ребенка в отеле Лас-Вегаса. Он вытащил мальчика из бассейна и хотел отвести его в туалет, но тот позвал на помощь мать.