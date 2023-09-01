Экс-солистка Pussycat Dolls показала тело в бикини

Экс-вокалистка популярной группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс поделилась видео в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя телезвезда показала ролик, на котором она отдыхает вместе с приятельницей в бане. Знаменитость снялась в халате белого цвета, надетом поверх голубого бикини на завязках. При этом волнистые волосы исполнительница распустила, а от макияжа отказалась. Среди прочего на некоторых кадрах она демонстрировала подтянутое тело в том же купальнике.

Роберт опубликовала упомянутое видео в сторис, поэтому поклонники не могли оставить свои комментарии.

В феврале Эшли Робертс также пришла на премию BRIT Awards в черном облегающем платье длины макси, которое оформлено вырезами под грудью и на бедрах, а также разрезом, оголяющим ногу. При этом видно, что на Робертс отсутствует нижнее белье.