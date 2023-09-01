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17:29, 1 сентября 2023Мир

Путин заявил о скорой встрече с Си Цзиньпином

Путин скоро встретится с Си Цзиньпином для обсуждения гуманитарных контактов

Фото: Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени у него состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Основной ее темой станет развитие гуманитарных контактов между Москвой и Пекином, передает ТАСС.

«Достаточно скоро у нас будут мероприятия и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики», — сообщил президент России в ходе открытого урока «Разговор о важном».

Ранее глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам конгрессмен Майкл Маккол заявил, что дружба России и Китая является крупнейшей для Европы и Тихоокеанского региона угрозой со времен Второй мировой войны.

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    Максим Габриелян
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