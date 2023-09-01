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12:30, 1 сентября 2023Россия

В российском городе открыли самую большую в стране школу

В Воронеже открыли самую большую школу в России на 2860 учеников

Фото: Константин Лопухов / СИ «Воронежские новости»

В Воронеже открылась самая большая школа в России. Учебное заведение рассчитано на 2860 мест. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает РИА Новости.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр "Содружество"» появилось в Коминтерновском районе российского города. Строительство велось в рамках совместного проекта администрации Воронежской области с Белоруссией.

В торжественной церемонии открытия в режиме видеоконференции приняли участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.

В 2021 году в Краснодарском крае дети пошли в первый «Ы»-класс в школе № 94. С сети публиковали видео с праздничной линейки, на котором видно, как преподаватель в окружении первоклассников стоит с табличкой «1 "Х"», а другие учителя держат в руке надписи «1 "Я"», «1 "Ф"» и «1 "Ы"».

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    Евгения Куликова
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