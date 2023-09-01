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12:18, 1 сентября 2023Бывший СССР

В Молдавии обвинили СССР в «притеснении всего молдавского»

Президент Молдавии Санду обвинила СССР в «притеснении всего молдавского»
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Soeren Stache / dpa / Globallookpress.com

Президент Молдавии Майя Санду обвинила Советский Союз в «притеснении всего молдавского». Об этом она высказалась на празднике Национального языка в республике, сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Как отметил глава Национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович, Аллею классиков в Кишиневе, где местные жители по традиции возлагают цветы к бюсту поэта Михая Эминеску и еще ряду памятных скульптур, посвященных молдавским и румынским деятелям культуры, создали именно во времена СССР.

Петрович также указал на то, что первые лица Молдавии во время праздника возлагают цветы и к бюсту Григория Виеру — поэта и бывшего главреда газеты «Ленинская искра», который большую часть жизни издавался на молдавском языке в кириллической графике.

Ранее Майя Санду поздравила Украину с Днем независимости страны на фоне детей, которые держали перевернутые украинские флаги. Во время поздравления звучала народная песня «Червона калина», считающаяся гимном украинских националистов.

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    Алевтина Запольская
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